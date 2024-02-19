Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

В феврале во время ударов по Украине россия впервые могла применить крылатые "квадратные" ракеты Х-69. Об этом со ссылкой на открытые источники сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта ракета могла быть применена во время массированного удара утром седьмого февраля, или во время ракетной атаки в ночь с седьмого на восьмое февраля.

Издание отмечает, что эту крылатую ракету можно назвать "перепаковкой" Х-59МК2, но с некоторыми конструктивными отличиями - квадратное сечение корпуса и внутреннее размещение двигателя с тем, чтобы эта ракета могла размещаться в отсеке самолета Су-57.

Ракета Х-69 вероятно была запущена в производство в феврале 2023 года, и что по состоянию на сентябрь прошлого года эта КР вроде бы еще проходила этап летных испытаний.

Как пишет Defence Express, известно, что Х-69 имеет дозвуковую скорость полета, массу БЧ в 310 килограммов и дальность полета до 290 километров. При этом, подчеркивается, что Х-69 является "универсальной" в плане носителей, поэтому может применяться не только с Су-57, но и также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.

Отдельно делается акцент на том, что сам факт возможного применения таких ракет на данный момент является стремлением россиян проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

Дополнительно

Во время массированного удара по Украине седьмого февраля рф применила ракеты "Циркон". Эту информацию первым официально подтвердил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после проведенных исследований.

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.

Впоследствии директор КНИИСЭ уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - отметил Рувин.

На основании выводов КНИИСЭ разведка Великобритании предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине россияне могли адаптировать систему береговой охраны К-300.

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин