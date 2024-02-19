Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  71127 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  132564 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  145279 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  268381 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  323903 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  260423 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  277488 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  336558 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  305832 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243122 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:35  •  1014 просмотра

Read in English

По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.

В феврале во время ударов по Украине россия впервые могла применить крылатые "квадратные" ракеты Х-69. Об этом со ссылкой на открытые источники сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта ракета могла быть применена во время массированного удара утром седьмого февраля, или во время ракетной атаки в ночь с седьмого на восьмое февраля.

Издание отмечает, что эту крылатую ракету можно назвать "перепаковкой" Х-59МК2, но с некоторыми конструктивными отличиями - квадратное сечение корпуса и внутреннее размещение двигателя с тем, чтобы эта ракета могла размещаться в отсеке самолета Су-57.

Ракета Х-69 вероятно была запущена в производство в феврале 2023 года, и что по состоянию на сентябрь прошлого года эта КР вроде бы еще проходила этап летных испытаний.

Как пишет Defence Express, известно, что Х-69 имеет дозвуковую скорость полета, массу БЧ в 310 килограммов и дальность полета до 290 километров. При этом, подчеркивается, что Х-69 является "универсальной" в плане носителей, поэтому может применяться не только с Су-57, но и также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.

Отдельно делается акцент на том, что сам факт возможного применения таких ракет на данный момент является стремлением россиян проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

Дополнительно

Во время массированного удара по Украине седьмого февраля рф применила ракеты "Циркон". Эту информацию первым официально подтвердил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после проведенных исследований.

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.

Впоследствии директор КНИИСЭ уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - отметил Рувин.

На основании выводов КНИИСЭ разведка Великобритании предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине россияне могли адаптировать систему береговой охраны К-300.

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин25 января 2024, 09:10 • 115457 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
sukhyi-su-34Су-34
litak-sukhoho-su-57Су-57
ukrainaУкраина
kievКиев
Для ударів по Україні росія вперше могла використати "квадратні" ракети Х-69 - ЗМІ
For the first time, Russia could use "square" X-69 missiles to strike Ukraine - media
Новости по теме

Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.

Война •   •  1014 просмотра
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля

Вице-премьер-министр Кубраков выразил обеспокоенность, что блокада на границе с Польшей может еще больше обостриться, и выразил надежду, что польское правительство решит этот вопрос.

Экономика •   •  1424 просмотра
Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля

Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Очереди на пограничных переходах со Словакией и Венгрией растут, поскольку водители ищут альтернативы на фоне блокирования польскими фермерами польской границы.

Общество •   •  1198 просмотра
Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.

Война •   •  2101 просмотра
Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин

Некоторые подразделения третьей штурмовой бригады в Авдеевке попали в окружение, но смогли вырваться. На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного бойца.

Война •   •  5370 просмотра
Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин

Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.

Война •   •  6030 просмотра
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов

Polymetal International соглашается продать свои российские активы за $3,7 млрд компании Mangazeya Plus.

Новости Мира •   •  4412 просмотра
Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов

Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.

Общество •   •  8826 просмотра
Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник.

Политика •   •  7898 просмотра
Эксклюзив
Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"

Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.

Война •   •  8646 просмотра
Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"