СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.
После подписания соглашения о стратегическом партнерстве рф может получить от Ирана новые БПЛА, баллистические ракеты и пулеметы. В обмен россия может предоставить Ирану истребители и системы ПВО.
На территории бывшего учебного аэродрома в Иркутске утилизируют редкий самолет-постановщик помех Ил-76ПП. Уникальный самолет, который должен был противодействовать системам Patriot, так и не смог выполнять свои функции из-за технических проблем.
Российские военные атаковали Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 а Су-57. Украинские силы ПВО успешно перехватили все три вражеские ракеты.
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех".
россия заявила о разработке подвесного реактивного БПЛА С-71 для самолетов Су-57, копируя западные концепции. Новый дрон будет иметь скорость до 0,6 Мах и высоту полета до 8 км.
ВСУ поразили авиабазу в липецке, где базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов. На аэродроме также размещались склады с более 700 управляемыми авиабомбами.
В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.
Представители Конгресса США поддержали продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов, несмотря на предыдущие беспокойства относительно войны Израиля в Газе.
Российские пропагандисты, военные и гражданские лица впадают в истерику из-за разрешения бить по российской федерации западным оружием, говорит представитель ГУР.
Украина впервые сбила российский истребитель Су-57 на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии фронта, что разозлило путина и вызвало яростную реакцию кремля.
россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.
За неделю со 2 по 9 июня 2024 года Силы обороны Украины уничтожили около 8700 российских военнослужащих, 1459 единиц вооружения и военной техники.
Украина поразила российский командный пункт под белгородом рф ракетой, выпущенной с украинского боевого самолета, что стало первым случаем, когда силы обороны поразили цель на территории россии с воздуха.
За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.
Впервые в истории Украина поразила самый современный российский истребитель Су-57 на аэродроме Ахтубинск, расположенном в 589 км от линии фронта.
Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.
По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.