В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.