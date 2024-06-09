Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Украинский военный самолет впервые выпустил снаряд, поразивший цель на территории россии, сообщил Sky News украинский военный источник, передает УНН.

Детали

По словам источника, в воскресенье в районе белгорода на западе россии был поражен "российский командный узел".

Не сразу стало понятно, какой тип боеприпаса был использован во время атаки, в частности было ли это западное оружие.

Военный источник на условиях анонимности сообщил Sky News:

"Миссия ВВС Украины нанесла удар по российскому командному пункту в белгороде. Хотя оценка ущерба все еще продолжается, подтверждено, что это прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, выпущенный с воздуха по цели на территории россии".

Добавим

В российской белгородской области сегодня, 9 июня, прогремели взрывы. По данным местных жителей, был атакован склад боеприпасов в ракитянском районе.

Дополнение

УНН сообщал, что 8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.

Как указал заявил представитель ГУР Андрей Усов в эфире телемарафона, в результате спецоперации Украины могли быть поражены, не один самолет Су-57, а два.