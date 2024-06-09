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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 16:07  •  7830 просмотра

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Украина поразила российский командный пункт под белгородом рф ракетой, выпущенной с украинского боевого самолета, что стало первым случаем, когда силы обороны поразили цель на территории россии с воздуха.

Украинский военный самолет впервые выпустил снаряд, поразивший цель на территории россии, сообщил Sky News украинский военный источник, передает УНН.

Детали

По словам источника, в воскресенье в районе белгорода на западе россии был поражен "российский командный узел".

Не сразу стало понятно, какой тип боеприпаса был использован во время атаки, в частности было ли это западное оружие.

Военный источник на условиях анонимности сообщил Sky News:

"Миссия ВВС Украины нанесла удар по российскому командному пункту в белгороде. Хотя оценка ущерба все еще продолжается, подтверждено, что это прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, выпущенный с воздуха по цели на территории россии".

Добавим

В российской белгородской области сегодня, 9 июня, прогремели взрывы. По данным местных жителей, был атакован склад боеприпасов в ракитянском районе. 

Дополнение

 УНН сообщал, что 8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.

Как указал заявил представитель ГУР Андрей Усов в эфире телемарафона, в результате спецоперации Украины могли быть поражены, не один самолет Су-57, а два. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
litak-sukhoho-su-57Су-57
ukrainaУкраина
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