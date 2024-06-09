Уражених ворожих літаків могло бути два - Юсов про атаку на аеродром рф
Київ • УНН
Україна провела успішну спецоперацію на аеродромі ахтубінськ в астраханській області росії, потенційно уразивши два винищувачі Су-57.
Внаслідок спецоперації України на аеродромі "ахтубінск" в астраханській області рф могли бути уражені, не один літак Су-57, а два. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону у неділю, передає УНН.
"Насамперед ми констатуємо сам факт ураження. Головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як власне і те, що це була за операція і чия….. Інформація уточнюється. Справді дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака, який росія позіциію як літак 5-го покоління, втім у багатьох в світі щодо цього є сумніви", - повідомив Юсов.
Він також вказав, що є дані, які досі продовжують уточнюватися.
Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два
Він додав, що також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів.
"Безумовно, ці інциденти на летовищах, які ворог використовує у війні проти нашої країни, а Су-57 завдає ракетних ударів саме по цивільних об'єктах, такі інциденти, вочевидь, будуть тривати", - наголосив Юсов.
Раніше УНН повідомляв, що 8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.