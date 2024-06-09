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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 15:31  •  1392 просмотра

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Украина провела успешную спецоперацию на аэродроме ахтубинск в астраханской области россии, потенциально поразив два истребителя Су-57.

В результате спецоперации Украины на аэродроме "ахтубинск" в астраханской области рф могли быть поражены, не один самолет Су-57, а два. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в воскресенье, передает УНН.

"Прежде всего мы констатируем сам факт поражения. Главное управление разведки не комментирует средства поражения, как собственно и то, что это была за операция и чья..... Информация уточняется. Действительно очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого" сверхсовременного" самолета, который россия позиционирует как самолет 5-го поколения, впрочем у многих в мире относительно этого есть сомнения", - сообщил Юсов.

Он также указал, что есть данные, которые до сих пор продолжают уточняться.

Есть предварительная информация о том, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два

- заявил Юсов.

Он добавил, что также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов.

"Безусловно, эти инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против нашей страны, а Су-57 наносит ракетные удары именно по гражданским объектам, такие инциденты, очевидно, будут продолжаться", - подчеркнул Юсов.

Ранее УНН сообщал, что 8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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