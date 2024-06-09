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Вперше в історії: Україна уразила Су-57 на аеродромі рф, розташованому за майже 600 км. від фронту - ГУР

Вперше в історії: Україна уразила Су-57 на аеродромі рф, розташованому за майже 600 км. від фронту - ГУР

Київ • УНН

 • 23763 перегляди

Вперше в історії Україна уразила найсучасніший російський винищувач Су-57 на аеродромі ахтубінськ, розташованому в 589 км від лінії фронту.

8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Про це у неділю повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.

8 червня 2024 року на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення,  уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57

- розповіли в ГУР.

На супутникових знімках ворожого аеродрому видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились   вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.  

  Як вказали в ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.  На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

 "Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", - наголосили в ГУР.

Знищення російського буксира у Криму: в ГУР розповіли деталі операції та показали відео 06.06.24, 11:17 • 20565 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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