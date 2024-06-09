Вперше в історії: Україна уразила Су-57 на аеродромі рф, розташованому за майже 600 км. від фронту - ГУР
Київ • УНН
Вперше в історії Україна уразила найсучасніший російський винищувач Су-57 на аеродромі ахтубінськ, розташованому в 589 км від лінії фронту.
8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Про це у неділю повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
8 червня 2024 року на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57
На супутникових знімках ворожого аеродрому видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
Як вказали в ГУР, Су-57 ― найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", - наголосили в ГУР.
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