Знищення російського буксира у Криму: в ГУР розповіли деталі операції та показали відео
Київ • УНН
російський буксир проекту 498 "Сатурн" або "Протей" був успішно знищений українським спецпідрозділ ГУР в ході операції біля берегів окупованого Криму.
6 червня внаслідок операції бійці ГУР МО України біля берегів Криму був знищений російський рейдовий буксир проекту 498 "Сатурн" або "Протей". Про це УНН повідомляє із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей"
У розвідці вказали, що внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
Вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.
Раніше УНН повідомляв, що в акваторії Чорного моря сьогодні вночі знищено ще одне вороже судно.