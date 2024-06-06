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"Ще мінус один ворожий корабель": у ГУР повідомили про знищення судна ворога в акваторії Чорного моря

"Ще мінус один ворожий корабель": у ГУР повідомили про знищення судна ворога в акваторії Чорного моря

Київ • УНН

 • 57859 перегляди

Минулої ночі українські військові знищили ще один ворожий корабель у Чорному морі.

В акваторії Чорного моря сьогодні вночі знищено ще одне вороже судно, заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у четвер в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сьогодні День журналіста і новий збір ініціювали. Але привітання, це не лише подяка, а й ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно у Чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. Іще мінус один ворожий корабель

- сказав представник ГУР МО України.

Міноборони рф заявляє про нічну атаку на Крим: що відомо 06.06.24, 09:18 • 14676 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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