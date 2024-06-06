"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

За первые пять месяцев 2024 года в Украину было ввезено 160 750 автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом самым популярным брендом стал Volkswagen.