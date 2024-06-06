минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

Как утверждает российское минобороны рф, в ночь на 6 июня Крым подвергся атаке беспилотников. ПВО рф якобы сбила над полуостровом 13 БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

В МО рф утверждают, что в течение минувшей ночи очередными средствами российской ПВО якобы перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над Крымом. Также говорят о сбитии шести БПЛА над белгородской областью и одной противокорабельной ракеты "Нептун" над территорией ростовской области.

В то же время местные паблики о любых взрывах или громких звуках в Крыму не сообщали.

В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Напомним

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения" Небо-СВУ " стоимостью около 100 млн. дол.

В оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских драконов.