минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

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Министерство обороны России утверждает, что российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и 6 БПЛА над белгородской областью во время ночной атаки.
Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их - заместитель премьера
Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"
Восемь вражеских ударных дронов типа Shahed были сбиты ночью, а Куцурубская община и город Очаков были обстреляны российской артиллерией в Николаевской области накануне, в результате чего был поврежден жилой дом, но никто не пострадал.
Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших
За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск пострадали три человека. Сообщалось об обстрелах в Купянске, Бугаевке, Черкасских Тишках и Боровой.
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
По словам эксперта, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.
Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple
Рыночная стоимость Nvidia превысила 3 триллиона долларов, что позволило производителю чипов обогнать Apple.
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник
Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекратила общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших
В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении
За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.