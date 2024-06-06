минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117299 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  113942 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  92702 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  59544 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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5 июня 2024, 07:18  •  55621 просмотра

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4 июня 2024, 12:18  •  174432 просмотра

минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

Министерство обороны России утверждает, что российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и 6 БПЛА над белгородской областью во время ночной атаки.

Война •   •  5955 просмотра
минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно

Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их - заместитель премьера

Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Новости Мира •   •  6948 просмотра
Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их - заместитель премьера

В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"

Восемь вражеских ударных дронов типа Shahed были сбиты ночью, а Куцурубская община и город Очаков были обстреляны российской артиллерией в Николаевской области накануне, в результате чего был поврежден жилой дом, но никто не пострадал.

Война •   •  8655 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"

Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск пострадали три человека. Сообщалось об обстрелах в Купянске, Бугаевке, Черкасских Тишках и Боровой.

Война •   •  9487 просмотра
Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

По словам эксперта, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.

Экономика •   •  47133 просмотра
Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

Рыночная стоимость Nvidia превысила 3 триллиона долларов, что позволило производителю чипов обогнать Apple.

Экономика •   •  8476 просмотра
Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  8545 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекратила общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".

публикации •   •  74509 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.

Общество •   •  9841 просмотра
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.

Война •   •  9369 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении