В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

В белгородской области рф загорелся резервуар нефтебазы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в белгородской области рф.

По словам губернатора, Вооруженные Силы Украины использовали дрон для нападения, в результате чего один из резервуаров загорелся.

Немедленно на место происшествия были отправлены четыре пожарные бригады, которые потушили пламя.

В результате взрыва были повреждены окна в здании охраны, однако информации о пострадавших нет.

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