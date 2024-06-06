В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

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Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен
25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока
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В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения
Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф
путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.
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В Запорожье произошел взрыв.
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Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении оставалась напряженной, но контролируемой.
НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине
НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.