В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

В рф горит нефтеперерабатывающий завод в ростовской области. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск, что в ростовской области, загорелся пожар.

Предварительно, изначально были слышны взрывы, что свидетельствует о возможном применении ПВО.

Ранее местные жители сообщали о взрывах, которые послышались перед занятием.

Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани