Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что "слишком много времени" нужно для перенаправления средств от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу, на помощь жертвам российского вторжения в Украину.