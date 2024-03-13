Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе рязань вспыхнул пожар после того, как местные жители услышали взрывы.
В рф пылает нефтезавод в рязани. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Сегодня в российском рязани возник пожар на нефтезаводе, перед которым местные жители слышали взрывы.
Добавим
Также над Рязанью замечены еще беспилотники и слышны взрывы.
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