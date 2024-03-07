В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  109601 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  125442 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  117639 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  111674 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  110411 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  107297 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  172912 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215218 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  163139 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186734 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

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Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

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Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  146629 просмотра
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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  152806 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  223510 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  321959 просмотра

В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м

На складе со строительными материалами в магадане произошел пожар площадью 1000 квадратных метров, к тушению которого привлекли 45 специалистов и 11 единиц техники.

Общество •   •  3938 просмотра
В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м

МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с Helvetas Ukraine по усилению профессионально-технического образования путем разработки современных программ, восстановления поврежденных заведений и обеспечения инклюзивного образования для уязвимых групп населения.

Общество •   •  3668 просмотра
МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования

Telegram запустит бизнес-функции с чат-ботами, местонахождением и часами работы

На этой неделе основатель Telegram Дуров объявил о запуске первой серии функций Telegram Business, включая преобразование личных аккаунтов в бизнес-аккаунты с местонахождением, часами работы, цветным кодированием чатов, автоматическими приветственными сообщениями и чат-ботами как невидимыми секретарями для автоматизации обслуживания клиентов, и все это бесплатно.

Анонсы •   •  4459 просмотра
Telegram запустит бизнес-функции с чат-ботами, местонахождением и часами работы

Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Ричард Брэнсон, посол UNITED24 и основатель Virgin Group, призвал мировых бизнес-лидеров воздержаться от сотрудничества с РФ, поскольку это подпитывает военную машину путина против Украины, которая защищает европейские ценности и принципы.

Война •   •  7428 просмотра
Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины

Прокремлевский Telegram-канал распространяет ложную информацию о финансовой несостоятельности ЕС вооружить себя и Украину, тогда как Жозеп Боррель не жаловался на нехватку средств на вооружение, а отмечал проблемы промышленности и готовность ЕС поддержать Украину.

Война •   •  8786 просмотра
Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины

"Агентство оборонных закупок" отбирает членов наблюдательного совета в Prozorro - Минобороны

Агентство оборонных закупок будет выбирать независимых членов Наблюдательного совета через систему Prozorro с целью обеспечения высоких стандартов и прозрачности в сфере оборонных закупок.

Война •   •  11284 просмотра
"Агентство оборонных закупок" отбирает членов наблюдательного совета в Prozorro - Минобороны

Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе на Харьковщине.

Война •   •  9051 просмотра
Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Хищения на строительстве детсада: НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 млн грн

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен при строительстве детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.

Криминал и ЧП •   •  8590 просмотра
Хищения на строительстве детсада: НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 млн грн

Ермак встретился с Марин: говорили о евроатлантической интеграции Украины и ситуации на фронте

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с бывшим премьер-министром Финляндии Санной Марин, с которой обсудил вопросы безопасности Украины, евроатлантической интеграции, ситуацию на фронте, российские атаки, важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров, приглашение Украины в НАТО, подготовку к Глобальному саммиту мира, ядерную безопасность и интеграцию Украины в ЕС.

Война •   •  10384 просмотра
Ермак встретился с Марин: говорили о евроатлантической интеграции Украины и ситуации на фронте

Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины встретилась с Послом Испании, где обсудил дальнейшую поддержку Испании в лечении и реабилитации украинских военных, предоставление инженерного оборудования, а также готовность Испании помогать Украине в вопросах безопасности, гуманитарной помощи, гендерного равенства и возвращения депортированных украинских детей.

Война •   •  12334 просмотра
Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк