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Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 01:01  •  4248 просмотра

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На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.

В рф горит новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В рф пожар.  

Прогремели взрывы в районе новолипецкого металлургического комбината, которые привели к возникновению масштабного пожара на территории предприятия.

По информации, предприятие стало объектом атаки беспилотников.

Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие10 февраля 2024, 23:25 • 41922 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Пожежа в рф: горить новолипецький металургійний комбінат
Fire in russia: novolipetsk metallurgical plant is on fire
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Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.

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Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

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