Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат
Киев • УНН
На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.
В рф горит новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В рф пожар.
Прогремели взрывы в районе новолипецкого металлургического комбината, которые привели к возникновению масштабного пожара на территории предприятия.
По информации, предприятие стало объектом атаки беспилотников.
Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие10 февраля 2024, 23:25 • 41922 просмотра
Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат
На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.
ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе
Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.
Германия частично легализует каннабис
Парламент Германии проголосовал за частичную легализацию каннабиса с учетом соответствующих правил и ограничений.
Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с членами Парламента Великобритании вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей из рф.
Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек
Три женщины были серьезно ранены и один мужчина погиб во время российской атаки на Одессу.
Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену
Бывшего начальника "Северной исправительной колонии № 90" в Херсоне приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Он сотрудничал с российскими оккупантами после захвата Херсона, предоставляя доступ к колонии и приказывая заключенным ремонтировать российскую военную технику.
Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.
Благодаря подполью ВСУ наносят успешные удары по оккупантам
Местные жители предоставляют разведывательные данные, которые помогают украинским военным наносить точные удары по российским войскам на оккупированных территориях.
Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили текущую ситуацию на фронте и первоочередные военные потребности Украины во время телефонного разговора с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе
Возле Запорожской атомной электростанции в Украине, которая все еще оккупирована российскими войсками, прогремели взрывы, что, по мнению экспертов МАГАТЭ, грозит потенциальной ядерной аварией.