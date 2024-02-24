Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили текущую ситуацию на фронте и первоочередные военные потребности Украины во время телефонного разговора с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.