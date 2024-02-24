Пожежа в рф: горить новолипецький металургійний комбінат
Київ • УНН
На новолипецькому металургійному комбінаті в рф спалахнула пожежа після вибухів, які були спричинені атакою безпілотників.
У рф горить новолипецький металургійний комбінат. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У рф пожежа.
Прогриміли вибухи у районі новолипецького металургійного комбінату, які призвели до виникнення масштабної пожежі на території підприємства.
За інформацією, підприємство стало об'єктом атаки безпілотників.
Маштабна пожежа в рф: Є постраждалі 11.02.24, 01:25 • 52081 перегляд