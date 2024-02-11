Маштабна пожежа в рф: Є постраждалі
Київ • УНН
У готельному комплексі в Тольятті (рф), де проходив фестиваль швидкості, сталася пожежа, в результаті якої постраждали дві людини.
У рф загорівся готельних комплекс "Жара Beach Resort" в Автозаводському районі Тольятті. Двоє осіб постраждали внаслідок цього інциденту. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У готельному комплексі "Жара Beach Resort" в Автозаводському районі Тольятті, де знаходилися учасники фестивалю швидкості "Жигулівська миля", сталася пожежа.
За інформацією, двоє осіб постраждали в результаті інциденту.
Один з потерпілих чоловіків госпіталізований із отруєнням продуктами горіння, тоді як інший відмовився від госпіталізації.
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Площа пожежі оцінюється в 800 квадратних метрів. На місці події працюють 75 осіб та 24 одиниці техніки.
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