Спалахнула пожежа на французькій атомній електростанції
Київ • УНН
На атомній електростанції Шинон у центральній Франції спалахнула пожежа, внаслідок чого два енергоблоки призупинили роботу на час розслідування причин.
У центральній частині Франції сталася пожежа на атомній електростанції "Шинон". Причини запалу залишаються невідомими, ведеться розслідування. Про це повідомляє France Bleu, передає УНН.
Деталі
У ніч на суботу на атомній електростанції "Шинон" у центральній частині Франції сталася пожежа, що призвела до припинення роботи енергоблоків № 3 та № 4.
За інформацією керівництва станції, вогонь було успішно ліквідовано, а небезпеки для населення чи навколишнього середовища немає.
Наразі електростанція вироблятиме менше енергії, призупинивши роботу двох енергоблоків, які зазвичай виробляють 900 мегават енергії в безперервному режимі.
Додамо
Причини пожежі залишаються невідомими. Розпочато розслідування.
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