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Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 22:35  •  4201 просмотра

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На атомной электростанции Шинон в центральной Франции вспыхнул пожар, в результате чего два энергоблока приостановили работу на время расследования причин.

В центральной части Франции произошел пожар на атомной электростанции "Шинон". Причины возгорания остаются неизвестными, ведется расследование. Об этом сообщает France Bleu, передает УНН.

Детали

В ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции произошел пожар, который привел к прекращению работы энергоблоков № 3 и № 4.

По информации руководства станции, огонь был успешно ликвидирован, а опасности для населения или окружающей среды нет.

Сейчас электростанция будет производить меньше энергии, приостановив работу двух энергоблоков, которые обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме.

Добавим

Причины пожара остаются неизвестными. Начато расследование.

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Юлия Котвицкая

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Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

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