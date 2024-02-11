Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

В центральной части Франции произошел пожар на атомной электростанции "Шинон". Причины возгорания остаются неизвестными, ведется расследование. Об этом сообщает France Bleu, передает УНН.

Детали

В ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции произошел пожар, который привел к прекращению работы энергоблоков № 3 и № 4.

По информации руководства станции, огонь был успешно ликвидирован, а опасности для населения или окружающей среды нет.

Сейчас электростанция будет производить меньше энергии, приостановив работу двух энергоблоков, которые обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме.

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Причины пожара остаются неизвестными. Начато расследование.

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