Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции
Киев • УНН
На атомной электростанции Шинон в центральной Франции вспыхнул пожар, в результате чего два энергоблока приостановили работу на время расследования причин.
В центральной части Франции произошел пожар на атомной электростанции "Шинон". Причины возгорания остаются неизвестными, ведется расследование. Об этом сообщает France Bleu, передает УНН.
Детали
В ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции произошел пожар, который привел к прекращению работы энергоблоков № 3 и № 4.
По информации руководства станции, огонь был успешно ликвидирован, а опасности для населения или окружающей среды нет.
Сейчас электростанция будет производить меньше энергии, приостановив работу двух энергоблоков, которые обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме.
Добавим
Причины пожара остаются неизвестными. Начато расследование.
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