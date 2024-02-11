Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие
В гостиничном комплексе в Тольятти (рф), где проходил фестиваль скорости, произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы
Воздушные силы Украины сообщили, что группы беспилотников Shahed иранского производства направляются в город Черкассы.
Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции
На атомной электростанции Шинон в центральной Франции вспыхнул пожар, в результате чего два энергоблока приостановили работу на время расследования причин.
Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини
Министр иностранных дел Израиля потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини после того, как появились сообщения о туннеле ХАМАС для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обнаруженном под штаб-квартирой агентства в Газе.
Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве
На объекте в Николаеве произошел пожар. По словам мэра города пока не выяснены детали.
рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"
Следственный комитет рф объявил о прекращении предварительного следствия по делу о гибели российского крейсера "москва" в связи с тем, что местонахождение подозреваемых неизвестно.
российский нефтяной танкер NS Leader резко изменил маршрут под влиянием санкций США
российский нефтяной танкер быстро развернулся у берегов Португалии после того, как попал под санкции США.
Атака российских дронов: Повреждение инфраструктуры и потери зерна в портах Большой Одессы
Через временный украинский коридор из портов Большой Одессы было экспортировано более 22 миллионов тонн различных грузов. Ночью порты были атакованы российскими дронами. К сожалению, есть повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтожено зерно.
Изменение курса вражеской группы БПЛА в направлении Кировоградщины
Воздушные силы Украины сообщили, что группа российских беспилотников изменила курс и направилась в сторону Кировоградской области после маневров над другими регионами.