Масштабный пожар в рф: Есть пострадавшие

В рф загорелся гостиничных комплекс "Жара Beach Resort" в Автозаводском районе Тольятти. Два человека пострадали в результате этого инцидента. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В гостиничном комплексе "Жара Beach Resort" в Автозаводском районе Тольятти, где находились участники фестиваля скорости "Жигулевская миля", произошел пожар.

По информации, два человека пострадали в результате инцидента.

Один из пострадавших мужчин госпитализирован с отравлением продуктами горения, тогда как другой отказался от госпитализации.

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Площадь пожара оценивается в 800 квадратных метров. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.

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