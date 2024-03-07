В рф масштабна пожежа охопила склад площею 1000 кв.м
Київ • УНН
На складі з будівельними матеріалами в магадані сталася пожежа площею 1000 квадратних метрів, до гасіння якої залучили 45 фахівців та 11 одиниць техніки.
В рф вогнеборці гасять пожежу, що становить 1000 квадратних метрів. Про це повідомляє МНСрф, передає УНН.
Деталі
У магадані (рф) спалахнула пожежа на складі з будматеріалами.
Площа пожежі становить 1000 квадратних метрів.
На ліквідацію вогню залучено 45 фахівців та 11 одиниць техніки.
Пожежа в рф: горить новолипецький металургійний комбінат24.02.24, 03:01 • 31182 перегляди