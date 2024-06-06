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У російському новошахтинську на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа

У російському новошахтинську на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа

Київ • УНН

 • 24649 перегляди

На нафтопереробному заводі в російському місті новошахтинськ ростовської області спалахнула пожежа після того, як були чутні вибухи, що вказують на можливу активність протиповітряної оборони.

У рф горить нафтопереробний завод у ростовській області. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

На нафтопереробному заводі у російському місті новошахтинськ, що у ростовській області, зайнялася пожежа.

Попередньо, спочатку були чутні вибухи, що свідчить про можливе застосування ППО.

Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи, які почулися перед зайняттям.

Пожежа в рф на нафтопереробному заводі в рязані13.03.24, 06:41 • 35084 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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