Унаслідок атака безпілотника на російську нафтобазу в бєлгородській області загорівся резервуар
Київ • УНН
Безпілотник-камікадзе атакував нафтобазу в бєлгородській області рф, викликавши загоряння резервуара, яке було погашено пожежниками, з деяким матеріальним збитком, але без повідомлень про жертви.
У бєлгородській області рф загорівся резервуар нафтобази. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, безпілотник-камікадзе атакував нафтобазу на території старооскольського міського округу в бєлгородської області рф.
За словами губернатора, Збройні Сили України використали дрон для нападу, в результаті чого один з резервуарів зайнявся.
Негайно на місце події були відправлені чотири пожежні бригади, які загасили полум'я.
Внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в будівлі охорони, проте інформації про постраждалих немає.
У російському новошахтинську на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа06.06.24, 02:23 • 24652 перегляди