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The New York Times

На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо

Київ • УНН

 • 5420 перегляди

Раяна, тренерка з тайського боксу та операторка БпЛА, загинула на Донецькому напрямку. Захисницю поховають в Одесі.

На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо

На війні за незалежність України загинула Раяна — спортсменка, тренерка з тайського боксу та операторка безпілотників Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, передає УНН із посиланням на Спортивний комітет України.

Як відзначили у Спортивному комітеті, Раяна була єдиною жінкою у складі підрозділу, виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку, вистежувала й допомагала знищувати російську бронетехніку. У захисниці залишився син.

Про загибель військовослужбовиці повідомили громадська організація "Ліга мусульманок України" та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраїд" Сейран Аріфов.

До війни Раяна присвятила себе спорту. Вона займалася тайським боксом, а згодом стала тренеркою — навчала бойового мистецтва дітей і дорослих.

У 2024 році Раяна вирішила долучитися до війська. Пройшла курси керування безпілотниками й стала операторкою БпЛА в батальйоні імені Шейха Мансура. Своє рішення воювати Раяна пояснювала бажанням захистити майбутнє сина й зробити все можливе для перемоги України.

На фронті загинув колишній політв’язень кремля Микола Карпюк20.09.26, 19:14 • 14225 переглядiв

"Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну", — розповідала захисниця.

На фронті вона виконувала бойові завдання, зокрема вистежувала ворожу техніку. Крім того, очолювала продовольчий штаб підрозділу, дбаючи про забезпечення побратимів.

Раяна була мусульманкою, відвідувала мечеть у Києві та до останнього опікувалася мечеттю в Костянтинівці на Донеччині.

Поховають захисницю в Одесі, де живе її родина. Її син збереже пам’ять про матір, яка віддала життя за те, щоб він зростав у вільній Україні.

Антоніна Туманова

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