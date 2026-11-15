На войне погибла тренер по тайскому боксу и оператор дронов Раяна — что о ней известно

В войне за независимость Украины погибла Раяна — спортсменка, тренер по тайскому боксу и оператор беспилотников Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Как отметили в Спортивном комитете, Раяна была единственной женщиной в составе подразделения, выполняла боевые задания на Донецком направлении, выслеживала и помогала уничтожать российскую бронетехнику. У защитницы остался сын.

О гибели военнослужащей сообщили общественная организация "Лига мусульманок Украины" и председатель Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейран Арифов.

До войны Раяна посвятила себя спорту. Она занималась тайским боксом, а впоследствии стала тренером — обучала боевому искусству детей и взрослых.

В 2024 году Раяна решила присоединиться к войску. Прошла курсы управления беспилотниками и стала оператором БПЛА в батальоне имени шейха Мансура. Свое решение воевать Раяна объясняла желанием защитить будущее сына и сделать все возможное для победы Украины.

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"Я знаю, что враг здесь, и могу что-то сделать. Хочу, чтобы мой ребенок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну", — рассказывала защитница.

На фронте она выполняла боевые задания, в частности выслеживала вражескую технику. Кроме того, возглавляла продовольственный штаб подразделения, заботясь об обеспечении боевых товарищей.

Раяна была мусульманкой, посещала мечеть в Киеве и до последнего заботилась о мечети в Константиновке на Донетчине.

Защитницу похоронят в Одессе, где живет ее семья. Ее сын сохранит память о матери, которая отдала жизнь за то, чтобы он рос в свободной Украине.