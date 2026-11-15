$45.3850.34
ukenru
19:09 • 3860 перегляди
На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо
18:25 • 8846 перегляди
"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії
18:10 • 9590 перегляди
Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
17:42 • 11506 перегляди
16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
17:08 • 14608 перегляди
Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані
16:34 • 16961 перегляди
Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росієюVideo
15:42 • 22887 перегляди
Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
15:24 • 22977 перегляди
Принц Гаррі неочікувано прибув до Львова і підтримав українських ветеранів на Іграх НескоренихPhoto
15:15 • 18937 перегляди
Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
14:36 • 34486 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.9м/с
73%
761мм
Популярнi новини
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo15 листопада, 09:48 • 24298 перегляди
Сибіга відреагував на російські ідеї "нової архітектури безпеки в Європі"15 листопада, 10:40 • 6600 перегляди
НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів15 листопада, 10:48 • 17493 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 29780 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 12770 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 29856 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 48268 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 69634 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 57219 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 68859 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Крістен Міхал
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize18:43 • 1150 перегляди
Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоціїPhotoVideo18:02 • 2612 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 12832 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 27239 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 28526 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Техніка
Золото
Bild

"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії

Київ • УНН

 • 8854 перегляди

Сибіга засудив спробу підпалу оборонної компанії Threod Systems, яку Естонія пов’язує з російським ГРУ. Затримано вісьмох латвійців.

"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на організовану російською військовою розвідкою диверсію і наголосив - "Україна висловлює повну солідарність з Естонією після спроби підпалу естонської оборонної компанії Threod Systems", передає УНН.

Націлюючись на європейську оборонну компанію, росія демонструє, як далеко вона готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи та перешкодити військовій підтримці України. Москва дедалі частіше вдається до диверсій і залякувань щодо європейських країн, і такі дії не можуть залишатися без відповіді. Я високо оцінюю швидку та ефективну реакцію спецслужб Естонії. Нам потрібні сильніші скоординовані дії для протидії російському саботажу, посилення тиску на Москву та забезпечення відповідальності за такі дії. Кожна така атака повинна мати реальну ціну для агресора 

– зазначив Сибіга. 

За його словами, рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з росією з 1 грудня надсилає чіткий сигнал, що ворожі дії мають конкретні наслідки.

Ми вітаємо цей рішучий крок для зміцнення безпеки Естонії. Естонія показала, що російський саботаж може і повинен мати наслідки, які виходять за межі дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі 

- резюмував глава МЗС України.

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією15.11.26, 18:34 • 16962 перегляди

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що вночі на 14 листопада була здійснена спроба диверсії проти оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, в тому числі для України та країн НАТО.

Головний прокурор країни Астрід Асі повідомила про затримання восьми громадян Латвії за підозрою в причетності до диверсії.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що, за даними естонської контррозвідки, за спробою диверсії стояла росія, а координувало її російське ГРУ.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Теракт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Крістен Міхал
Латвія
НАТО
Естонія
Україна