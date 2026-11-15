"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на організовану російською військовою розвідкою диверсію і наголосив - "Україна висловлює повну солідарність з Естонією після спроби підпалу естонської оборонної компанії Threod Systems", передає УНН.

Націлюючись на європейську оборонну компанію, росія демонструє, як далеко вона готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи та перешкодити військовій підтримці України. Москва дедалі частіше вдається до диверсій і залякувань щодо європейських країн, і такі дії не можуть залишатися без відповіді. Я високо оцінюю швидку та ефективну реакцію спецслужб Естонії. Нам потрібні сильніші скоординовані дії для протидії російському саботажу, посилення тиску на Москву та забезпечення відповідальності за такі дії. Кожна така атака повинна мати реальну ціну для агресора – зазначив Сибіга.

За його словами, рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з росією з 1 грудня надсилає чіткий сигнал, що ворожі дії мають конкретні наслідки.

Ми вітаємо цей рішучий крок для зміцнення безпеки Естонії. Естонія показала, що російський саботаж може і повинен мати наслідки, які виходять за межі дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі - резюмував глава МЗС України.

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що вночі на 14 листопада була здійснена спроба диверсії проти оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, в тому числі для України та країн НАТО.

Головний прокурор країни Астрід Асі повідомила про затримання восьми громадян Латвії за підозрою в причетності до диверсії.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що, за даними естонської контррозвідки, за спробою диверсії стояла росія, а координувало її російське ГРУ.