"РФ показала, как далеко готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы" — Украина отреагировала на диверсию в Эстонии
Киев • УНН
Сибига осудил попытку поджога оборонной компании Threod Systems, которую Эстония связывает с российским ГРУ. Задержаны восемь латвийцев.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на организованную российской военной разведкой диверсию и подчеркнул: "Украина выражает полную солидарность с Эстонией после попытки поджога эстонской оборонной компании Threod Systems", передает УНН.
Нацелившись на европейскую оборонную компанию, россия демонстрирует, как далеко она готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы и воспрепятствовать военной поддержке Украины. Москва всё чаще прибегает к диверсиям и запугиванию в отношении европейских стран, и такие действия не могут оставаться без ответа. Я высоко оцениваю быструю и эффективную реакцию спецслужб Эстонии. Нам нужны более решительные скоординированные действия для противодействия российскому саботажу, усиления давления на Москву и обеспечения ответственности за такие действия. Каждая такая атака должна иметь реальную цену для агрессора
По его словам, решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с россией с 1 декабря посылает чёткий сигнал о том, что враждебные действия имеют конкретные последствия.
Мы приветствуем этот решительный шаг для укрепления безопасности Эстонии. Эстония показала, что российский саботаж может и должен иметь последствия, выходящие за рамки дипломатического осуждения. Такой подход заслуживает более широкой поддержки по всей Европе
Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией15.11.26, 18:34 • 16927 просмотров
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Ранее премьер-министр Эстонии Кристьен Михал сообщил, что ночью 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе для Украины и стран НАТО.
Главный прокурор страны Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.
Генеральный директор Департамента полиции безопасности Эстонии Марго Палласон заявил, что, по данным эстонской контрразведки, за попыткой диверсии стояла россия, а координировало её российское ГРУ.