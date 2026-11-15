"РФ показала, как далеко готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы" — Украина отреагировала на диверсию в Эстонии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на организованную российской военной разведкой диверсию и подчеркнул: "Украина выражает полную солидарность с Эстонией после попытки поджога эстонской оборонной компании Threod Systems", передает УНН.

Нацелившись на европейскую оборонную компанию, россия демонстрирует, как далеко она готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы и воспрепятствовать военной поддержке Украины. Москва всё чаще прибегает к диверсиям и запугиванию в отношении европейских стран, и такие действия не могут оставаться без ответа. Я высоко оцениваю быструю и эффективную реакцию спецслужб Эстонии. Нам нужны более решительные скоординированные действия для противодействия российскому саботажу, усиления давления на Москву и обеспечения ответственности за такие действия. Каждая такая атака должна иметь реальную цену для агрессора – отметил Сибига.

По его словам, решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с россией с 1 декабря посылает чёткий сигнал о том, что враждебные действия имеют конкретные последствия.

Мы приветствуем этот решительный шаг для укрепления безопасности Эстонии. Эстония показала, что российский саботаж может и должен иметь последствия, выходящие за рамки дипломатического осуждения. Такой подход заслуживает более широкой поддержки по всей Европе - резюмировал глава МИД Украины.

Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией

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Ранее премьер-министр Эстонии Кристьен Михал сообщил, что ночью 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе для Украины и стран НАТО.

Главный прокурор страны Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

Генеральный директор Департамента полиции безопасности Эстонии Марго Палласон заявил, что, по данным эстонской контрразведки, за попыткой диверсии стояла россия, а координировало её российское ГРУ.