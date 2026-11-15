$45.3850.34
ukenru
19:09 • 3602 просмотра
На войне погибла тренер по тайскому боксу и оператор дронов Раяна — что о ней известно
18:25 • 8586 просмотра
"РФ показала, как далеко готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы" — Украина отреагировала на диверсию в Эстонии
18:10 • 9456 просмотра
Перебои в авиасообщении в США продолжаются третий день подряд — отменены более тысячи рейсов
17:42 • 11450 просмотра
16 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
17:08 • 14551 просмотра
Зонд NASA «Вояджер-1» готовится преодолеть рубеж колоссального расстояния
16:34 • 16929 просмотра
Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россиейVideo
15:42 • 22871 просмотра
Украину накроют дожди и мокрый снег, а затем придёт потепление — синоптики дали прогноз на начало недели
15:24 • 22969 просмотра
Принц Гарри неожиданно прибыл во Львов и поддержал украинских ветеранов на «Играх непокорённых»Photo
15:15 • 18927 просмотра
Неизвестные дроны повредили три корабля в Чёрном море возле румынского судоходного канала
14:36 • 34467 просмотра
Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.9м/с
73%
761мм
Популярные новости
SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадкуVideo15 ноября, 09:48 • 24179 просмотра
Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"15 ноября, 10:40 • 6420 просмотра
НАБУ и САП могли построить дело против СБУ на информации от агента ФСБ: Цыбулько требует срочного аудита антикоррупционных органов15 ноября, 10:48 • 17377 просмотра
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15:00 • 29549 просмотра
"Надеюсь, ты умрёшь" — сотрудники Nvidia рассказали о вспышках гнева бывшего генерального директора Хуанга15:53 • 12601 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15:00 • 29770 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 48211 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 69588 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 57169 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 68809 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кристен Михаль
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Латвия
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Самая масштабная поездка после лечения — Кейт присоединится к принцу Уильяму в Индии для вручения премии Earthshot18:43 • 1094 просмотра
Соболенко попала в скандал из-за грязной брани — теннисистка уже извинилась перед Свитолиной и объяснила свои эмоцииPhotoVideo18:02 • 2562 просмотра
"Надеюсь, ты умрёшь" — сотрудники Nvidia рассказали о вспышках гнева бывшего генерального директора Хуанга15:53 • 12764 просмотра
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP15 ноября, 05:29 • 27217 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 28504 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
Бильд
The New York Times

"РФ показала, как далеко готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы" — Украина отреагировала на диверсию в Эстонии

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

Сибига осудил попытку поджога оборонной компании Threod Systems, которую Эстония связывает с российским ГРУ. Задержаны восемь латвийцев.

"РФ показала, как далеко готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы" — Украина отреагировала на диверсию в Эстонии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на организованную российской военной разведкой диверсию и подчеркнул: "Украина выражает полную солидарность с Эстонией после попытки поджога эстонской оборонной компании Threod Systems", передает УНН.

Нацелившись на европейскую оборонную компанию, россия демонстрирует, как далеко она готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы и воспрепятствовать военной поддержке Украины. Москва всё чаще прибегает к диверсиям и запугиванию в отношении европейских стран, и такие действия не могут оставаться без ответа. Я высоко оцениваю быструю и эффективную реакцию спецслужб Эстонии. Нам нужны более решительные скоординированные действия для противодействия российскому саботажу, усиления давления на Москву и обеспечения ответственности за такие действия. Каждая такая атака должна иметь реальную цену для агрессора 

– отметил Сибига. 

По его словам, решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с россией с 1 декабря посылает чёткий сигнал о том, что враждебные действия имеют конкретные последствия.

Мы приветствуем этот решительный шаг для укрепления безопасности Эстонии. Эстония показала, что российский саботаж может и должен иметь последствия, выходящие за рамки дипломатического осуждения. Такой подход заслуживает более широкой поддержки по всей Европе 

- резюмировал глава МИД Украины.

Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией15.11.26, 18:34 • 16927 просмотров

Добавим

Ранее премьер-министр Эстонии Кристьен Михал сообщил, что ночью 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе для Украины и стран НАТО.

Главный прокурор страны Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

Генеральный директор Департамента полиции безопасности Эстонии Марго Палласон заявил, что, по данным эстонской контрразведки, за попыткой диверсии стояла россия, а координировало её российское ГРУ.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Теракт
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Кристен Михаль
Латвия
НАТО
Эстония
Украина