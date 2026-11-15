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В Естонії спробували підпалити будівлю виробника військових дронів: є затримані, підозрюють причетність ГРУ

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Біля Таллінна намагалися підпалити будівлю виробника дронів Threod. Естонія заявила про координацію атаки російським ГРУ та затримала вісьмох латвійців.

В Естонії спробували підпалити будівлю виробника військових дронів: є затримані, підозрюють причетність ГРУ
Threodi tehas Viimsis. Autor/allikas: ERR

Біля Таллінна намагалися підпалити будівлю виробника військових дронів. Влада Естонії звинуватила в цьому російську розвідку, передає УНН із посиланням на ERR.

Деталі

Генеральна прокуратура Естонії повідомила, що в ніч на суботу було здійснено спробу підпалу будівлі компанії оборонної промисловості Threod, розташованої у волості Віймсі. Поліція безпеки (Kapo) у співпраці з Департаментом поліції та прикордонної охорони (PPA) затримала вісьмох жителів Латвії; прокуратура клопотала про арешт п’ятьох із них.

Близько 3:00 ночі, з п’ятниці на суботу, було скоєно напад на будівлю оборонного підприємства Threod у Віймсі — зловмисники намагалися її підпалити. Як повідомила генеральний прокурор Астрід Асі, напад вдалося відвернути завдяки втручанню власної служби безпеки компанії Threod.

Генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що контррозвідка підтвердила причетність росії до цієї спроби нападу, яка координувалася російською військовою розвідкою — ГРУ. "Це була чергова спроба росії здійснити диверсію в Естонії", — зазначив Паллосон.

Компанія не зазнала значних пошкоджень. Вирішальну роль у запобіганні серйознішим наслідкам відіграли належний рівень готовності самої компанії та оперативні дії охоронця.

Постраждалих немає. Паллосон зауважив, що, хоча будівлі Threod було завдано відчутної шкоди, виробничі потужності компанії та її здатність здійснювати поставки залишилися без змін.

За словами Паллосона, зловмисники намагалися розбити вікна будівлі та влити всередину легкозаймисті рідини, щоб спричинити пожежу й вибух. "За нашими оцінками, якби напад вдався у тому вигляді, в якому його планували виконавці, компанії було б завдано дуже серйозної шкоди", — заявив він.

Додамо

Поліція безпеки (Kaitsepolitseiamet) у співпраці з Департаментом поліції та прикордонної охорони (PPA) затримала вісьмох підозрюваних. Усі вони є жителями Латвії, проте наразі невідомо, чи є вони також громадянами цієї країни. Асі повідомив, що розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу, яка стосується дій, спрямованих проти безпеки Естонської Республіки, вчинених за завданням представника іноземної розвідки або служби безпеки — зокрема, йдеться про збір інформації або заподіяння шкоди.

Міхал дав доручення підготувати необхідні заходи для можливого закриття естонсько-російського кордону.

"Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт п’яти підозрюваних. Мета кримінального провадження — встановити обставини організації нападу, ролі кожного з учасників, а також можливі зв’язки з іншими особами", — зазначив Асі, додавши, що в ході розслідування список підозрюваних може змінюватися.

Асі зауважив, що підозрювані — це люди різного походження, серед яких є як молоді особи, так і люди середнього віку. За попередніми даними, йдеться про "замовний злочин": ці особи прибули до Естонії спеціально для виконання цього завдання, додав він.

У Німеччині розслідують можливий підпал на майданчику Rheinmetall30.10.26, 18:43 • 5063 перегляди

За словами Асі, інформація, зібрана в рамках кримінального провадження, наразі підтверджує версію про те, що за спробою нападу стоять російські спецслужби. Першочергові слідчі дії на об’єкті у Віймсі були проведені в суботу, одразу після інциденту.

Паллосон відзначив, що Служба державної безпеки Латвії (VDD) та прокуратура Латвії зробили вагомий внесок у це розслідування, допомігши оперативно встановити обставини справи.

Як повідомляє Поліція безпеки Естонії (Kaitsepolitseiamet), підприємства оборонної промисловості — як в Естонії, так і в Європі загалом — є об’єктами інтересу російських спецслужб. Мета таких атак — посіяти страх у суспільстві та серед представників бізнесу, дезорганізувати й послабити виробничий і технологічний розвиток оборонних компаній, а також перешкодити постачанню їхньої продукції та технологій в Україну.

Паллосон підкреслив, що одним із методів, які використовує російська військова розвідка (ГРУ), є вербування жителів Європейського Союзу (які мають право вільно пересуватися в межах Шенгенської зони) для здійснення силових атак і диверсій. Виконавців часто шукають у кримінальних колах або серед осіб, які опинилися у складних соціально-економічних умовах.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура, а розслідування проводить Естонська служба внутрішньої безпеки.

Серед іншої продукції компанія Threod виробляє як розвідувальні безпілотники великої дальності, так і ударні дрони.

Антоніна Туманова

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