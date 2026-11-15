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В Эстонии попытались поджечь здание производителя военных дронов: есть задержанные, подозревают причастность ГРУ

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Возле Таллинна пытались поджечь здание производителя дронов Threod. Эстония заявила о координации атаки российским ГРУ и задержала восемь латвийцев.

В Эстонии попытались поджечь здание производителя военных дронов: есть задержанные, подозревают причастность ГРУ
Завод Threod в Виймси. Автор/источник: ERR

Вблизи Таллина пытались поджечь здание производителя военных дронов. Власти Эстонии обвинили в этом российскую разведку, передает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Генеральная прокуратура Эстонии сообщила, что в ночь на субботу была предпринята попытка поджога здания компании оборонной промышленности Threod, расположенного в волости Виймси. Полиция безопасности (Kapo) в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) задержала восемь жителей Латвии; прокуратура ходатайствовала об аресте пятерых из них.

Около 3:00 ночи, с пятницы на субботу, было совершено нападение на здание оборонного предприятия Threod в Виймси — злоумышленники пытались его поджечь. Как сообщила генеральный прокурор Астрид Аси, нападение удалось предотвратить благодаря вмешательству собственной службы безопасности компании Threod.

Генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон заявил, что контрразведка подтвердила причастность России к этой попытке нападения, которая координировалась российской военной разведкой — ГРУ. "Это была очередная попытка России совершить диверсию в Эстонии", — отметил Палลосон.

Компания не понесла значительного ущерба. Решающую роль в предотвращении более серьезных последствий сыграли надлежащий уровень готовности самой компании и оперативные действия охранника.

Пострадавших нет. Пал muyосон отметил, что, хотя зданию Threod был нанесен ощутимый ущерб, производственные мощности компании и ее способность осуществлять поставки остались без изменений.

По словам Паллощона, злоумышленники пытались разбить окна здания и залить внутрь легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы вызвать пожар и взрыв. "По нашим оценкам, если бы нападение удалось в том виде, в котором его планировали исполнители, компании был бы нанесен очень серьезный ущерб", — заявил он.

Добавим

Полиция безопасности (Kaitsepolitseiamet) в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) задержала восемь подозреваемых. Все они являются жителями Латвии, однако пока неизвестно, являются ли они также гражданами этой страны. Аси сообщил, что расследование ведется по статье Уголовного кодекса, касающейся действий, направленных против безопасности Эстонской Республики, совершенных по поручению представителя иностранной разведки или службы безопасности, — в частности, речь идет о сборе информации или причинении ущерба.

Михал поручил подготовить необходимые меры для возможного закрытия эстонско-российской границы.

"Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте пяти подозреваемых. Цель уголовного производства — установить обстоятельства организации нападения, роль каждого из участников, а также возможные связи с другими лицами", — отметил Аси, добавив, что в ходе расследования список подозреваемых может измениться.

Аси отметил, что подозреваемые — люди разного происхождения, среди которых есть как молодые, так и люди среднего возраста. По предварительным данным, речь идет о "заказном преступлении": эти лица прибыли в Эстонию специально для выполнения этого задания, добавил он.

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По словам Аси, информация, собранная в рамках уголовного производства, в настоящее время подтверждает версию о том, что за попыткой нападения стоят российские спецслужбы. Первоначальные следственные действия на объекте в Виймси были проведены в субботу, сразу после инцидента.

Паллосон отметил, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) и прокуратура Латвии внесли весомый вклад в это расследование, помогнув оперативно установить обстоятельства дела.

Как сообщает Полиция безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet), предприятия оборонной промышленности — как в Эстонии, так и в Европе в целом — являются объектами интереса российских спецслужб. Цель таких атак — посеять страх в обществе и среди представителей бизнеса, дезорганизовать и ослабить производственное и технологическое развитие оборонных компаний, а также воспрепятствовать поставкам их продукции и технологий в Украину.

Паллосон подчеркнул, что одним из методов, используемых российской военной разведкой (ГРУ), является вербовка жителей Европейского союза (имеющих право свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны) для осуществления силовых атак и диверсий. Исполнителей часто ищут в криминальных кругах или среди лиц, оказавшихся в сложных социально-экономических условиях.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура, а расследование проводит Эстонская служба внутренней безопасности.

Среди прочей продукции компания Threod производит как разведывательные беспилотники большой дальности, так и ударные дроны.

Антонина Туманова

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