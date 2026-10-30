В Германии расследуют возможный поджог на площадке Rheinmetall

В Германии в ночь на пятницу на строительной площадке оборонной компании Rheinmetall недалеко от аэропорта «Кассель-Кальден» сгорели три строительные машины. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

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После того как в 3:15 утра свидетель сообщил о пожаре пожарной службе и полиции, огонь был потушен. Однако повреждения получили и другие машины, припаркованные рядом.

На основании предварительных выводов полиция подозревает поджог.

Как сообщается, из-за возможного политического мотива расследование перешло к подразделению земельной безопасности Управления полиции Северного Гессена. В пятницу утром там отказались комментировать масштабы ущерба.

По данным полиции, на этой территории планируется строительство логистического и учебного центра, а также центра испытаний дронов в аэропорту Касселя. В августе компания Rheinmetall и земля Гессен объявили об инвестициях в этот объект в размере более 260 млн евро.

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