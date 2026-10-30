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У Німеччині розслідують можливий підпал на майданчику Rheinmetall

Київ • УНН

 • 152 перегляди

На будмайданчику Rheinmetall біля аеропорту Кассель-Кальден згоріли три машини. Поліція підозрює підпал із можливим політичним мотивом.

У Німеччині розслідують можливий підпал на майданчику Rheinmetall

У Німеччині в ніч проти п'ятниці на будівельному майданчику оборонної компанії Rheinmetall поблизу аеропорту "Кассель-Кальден" згоріли три будівельні машини. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Після того як о 3:15 ранку свідок повідомив про пожежу пожежну службу та поліцію, вогонь було погашено. Однак пошкодження зазнали й інші машини, припарковані поруч.

На підставі попередніх висновків поліція підозрює підпал.

Як повідомляється, через можливий політичний мотив розслідування перейшло до підрозділу земельної безпеки Управління поліції Північного Гессену. У п'ятницю вранці там відмовились коментувати масштаби збитків.

За даними поліції, на цій території планується будівництво логістичного та навчального центру, а також центру випробувань дронів в аеропорту Касселя. У серпні компанія Rheinmetall та земля Гессен оголосили про інвестиції в цей об'єкт на суму понад 260 млн євро.

Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво28.09.26, 05:37 • 21496 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Пожежі
Рейнметалл
Гессен
Німеччина