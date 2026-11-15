У Києві змінили схему руху проспектом Романа Шухевича: що потрібно знати водіям

У Києві запровадили тимчасову схему руху проспектом Романа Шухевича та Північним мостом. Обмеження стосуються легкових автомобілів, вантажівок і громадського транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.

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Легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, мають розвернутися у зворотному напрямку на організованому розвороті, поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака. Для вантажних транспортних засобів, які рухаються в напрямку Північного мосту, організований тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича, поблизу мосту через річку Десенка. Надалі, водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід - йдеться у дописі поліції.

Крім того, у поліції підкреслюють, що рух Північним мостом в напрямку з лівого берега на правий дозволяється виключно громадському транспортному. З правого на лівий - легковим автомобілям та громадському транспорту.

Заїзд до парку Муромець та торгівельних центрів здійснюється виключно з правого берега. На місці патрульні забезпечують безпеку руху, а про зміни напрямків інформують відповідні тимчасові дорожні знаки - йдеться у дописі.

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