В Киеве изменили схему движения по проспекту Романа Шухевича: что нужно знать водителям
Киев • УНН
В Киеве временно ограничили движение по проспекту Шухевича и Северному мосту. Направления и заезды определили отдельно для легковых автомобилей, грузовиков и транспорта.
В Киеве ввели временную схему движения по проспекту Романа Шухевича и Северному мосту. Ограничения касаются легковых автомобилей, грузовиков и общественного транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Легковые автомобили, которые движутся по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста, должны развернуться в обратном направлении на организованном развороте возле перекрестка с улицей Оноре де Бальзака. Для грузовых транспортных средств, которые движутся в направлении Северного моста, организован временный разворот на проспекте Романа Шухевича, возле моста через реку Десенка. В дальнейшем водители грузовиков должны двигаться в обратном направлении и могут повернуть направо на Подольский мостовой переход
Кроме того, в полиции подчеркивают, что движение по Северному мосту в направлении с левого берега на правый разрешено исключительно общественному транспорту. С правого на левый - легковым автомобилям и общественному транспорту.
Заезд в парк Муромец и к торговым центрам осуществляется исключительно с правого берега. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения, а об изменениях направлений информируют соответствующие временные дорожные знаки
Напомним
С 16 ноября "фантомы" будут контролировать скорость и опасные нарушения ПДД на дорогах Львовской и Одесской областей. С сентября они зафиксировали более 112 тысяч нарушений скоростного режима.