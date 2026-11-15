В Киеве изменили схему движения по проспекту Романа Шухевича: что нужно знать водителям

В Киеве ввели временную схему движения по проспекту Романа Шухевича и Северному мосту. Ограничения касаются легковых автомобилей, грузовиков и общественного транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Легковые автомобили, которые движутся по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста, должны развернуться в обратном направлении на организованном развороте возле перекрестка с улицей Оноре де Бальзака. Для грузовых транспортных средств, которые движутся в направлении Северного моста, организован временный разворот на проспекте Романа Шухевича, возле моста через реку Десенка. В дальнейшем водители грузовиков должны двигаться в обратном направлении и могут повернуть направо на Подольский мостовой переход - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в полиции подчеркивают, что движение по Северному мосту в направлении с левого берега на правый разрешено исключительно общественному транспорту. С правого на левый - легковым автомобилям и общественному транспорту.

Заезд в парк Муромец и к торговым центрам осуществляется исключительно с правого берега. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения, а об изменениях направлений информируют соответствующие временные дорожные знаки - говорится в сообщении.

Напомним

С 16 ноября "фантомы" будут контролировать скорость и опасные нарушения ПДД на дорогах Львовской и Одесской областей. С сентября они зафиксировали более 112 тысяч нарушений скоростного режима.