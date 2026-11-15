16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
В Укренерго попередили про погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — атаки на енергосистему.
У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як завтра діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зауважимо, одна черга - чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15.11.26, 15:19 • 14547 переглядiв