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The New York Times

16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла

Київ • УНН

 • 7508 перегляди

В Укренерго попередили про погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — атаки на енергосистему.

16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла

У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.

Як завтра діятимуть планові відключення електроенергії: 

• для промисловості  –  графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Зауважимо, одна черга - чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців 

- повідомили в Укренерго.

Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15.11.26, 15:19 • 14547 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
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Україна