16 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.

Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев — сообщили в «Укрэнерго».

Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света