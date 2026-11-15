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16 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

Киев • УНН

 • 8778 просмотра

В "Укрэнерго" предупредили о почасовых отключениях для всех потребителей и ограничении мощности для промышленности. Причина — атаки на энергосистему.

16 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.

Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии: 

• для промышленности  –  графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев 

— сообщили в «Укрэнерго».

Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света15.11.26, 15:19 • 14589 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина