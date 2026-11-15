16 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
В "Укрэнерго" предупредили о почасовых отключениях для всех потребителей и ограничении мощности для промышленности. Причина — атаки на энергосистему.
В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.
Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света15.11.26, 15:19 • 14589 просмотров