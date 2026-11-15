Хуанг, ушедший в отставку на фоне скандала, обсуждает своё возвращение на должность руководителя Nvidia — СМИ
Киев • УНН
Дженсен Хуанг обсуждает возвращение в Nvidia через несколько дней после отставки. Инвесторы призвали совет рассмотреть такой сценарий.
Дженсен Хуанг, отстранённый от должности генерального директора Nvidia Corp., обсуждает возможность своего возвращения в компанию — и это происходит всего через несколько дней после того, как совет директоров добился его отставки, передаёт УНН со ссылкой на Financial Times и Bloomberg.
Детали
По информации СМИ, Хуанг рассматривает идею возвращения на фоне того, что ряд его союзников в Кремниевой долине начал активно выступать за его восстановление в должности. Ранее стало известно, что у Хуанга был роман с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая; также сообщалось о его отношениях с одной из вице-президентов Nvidia.
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В конце прошлой недели инвестиционные компании Altimeter Capital Management и Atreides Management опубликовали заявление, в котором, отмечая "исключительный успех под руководством Дженсена Хуанга на протяжении длительного времени" и возникшую после его ухода неопределённость, призвали совет директоров действовать "взвешенно, осторожно и разумно" при выборе нового руководства Nvidia.
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В письме совету директоров Nvidia, опубликованном в социальной сети X, Брэд Герстнер из Altimeter и Гэвин Бейкер из Atreides отметили, что этот процесс должен предусматривать и "возможное возвращение Дженсена Хуанга".
Напомним
В воскресенье министр финансов Скотт Бессент в эфире программы "Sunday Morning Futures" на телеканале Fox News заявил, что Nvidia нуждается в "решительных изменениях" в руководстве. По его словам, компании стоит искать новых лидеров за её пределами — особенно на фоне ряда обвинений в том, что Nvidia способствовала продаже своих передовых чипов для искусственного интеллекта китайским структурам.