Після ударів ЗСУ по Криму росіяни посилюють оборону Кримського мосту - "АТЕШ"
Київ • УНН
Російські війська встановили старі баржі вздовж Керченського мосту в окупованому Криму, щоб захистити споруду від українських морських безпілотників, а також перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район міста Керч.
В окупованому Криму російські війська виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Таким чином вони намагаються захистити споруду від українських морських дронів. Про це заявили проукраїнські партизани з руху "АТЕШ", передає УНН.
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Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. (...) Також нам стало відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район міста Керч. Ми зафіксували їхню дислокацію
В "АТЕШ" пояснюють, що таким чином росіяни готуються до ракетного удару України по логістиці в окупованому Криму.
The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів03.06.24, 15:40 • 23260 переглядiв
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