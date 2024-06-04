После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

В оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских драконов. Об этом заявили проукраинские партизаны из движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста. (...) Также нам стало известно, что россияне перебрасывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь. Мы зафиксировали их дислокацию - сообщили партизаны.

В "АТЕШ" объясняют, что таким образом растения готовятся к ракетному удару Украины по логистике в оккупированном Крыму.

The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

Напомним

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн. дол.