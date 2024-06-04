После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

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Российские войска установили старые баржи вдоль Керченского моста в оккупированном Крыму, чтобы защитить сооружение от украинских морских беспилотников, а также перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь.
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год
Президент Украины Владимир Зеленский дал указания по подготовке к важнейшим встречам и принятию решений в июне,включая мирный саммит, отношения с ЕС, позиции на передовой и внутреннее производство, чтобы обеспечить благоприятные результаты для Украины.
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко в Кракове и заявил, что необходимо остановить "украинизацию" Польши.
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Повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта: оккупанты совершили 14 ударов дронами-камикадзе и применили артиллерию
Никопольский район подвергся 14 ударам беспилотников камикадзе и артиллерийскому обстрелу, в результате которых была повреждена агрофирма и два объекта инфраструктуры.
Продовольственная безопасность и освобождение пленных: Bloomberg узнал об основных пунктах саммита мира
Саммит мира направлен на привлечение представителей рф к мирным переговорам, уделяя особое внимание ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению похищенных украинских детей.
Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору
российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали.
Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден
Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.
Завтра в Киеве и области стартуют масштабные военные учения ВСУ
С 5 по 13 июня в Киеве и Киевской области начнутся масштабные военные учения с привлечением техники, в которых будут задействованы личный состав, военная техника, вооружение, а также зенитные и противодиверсионные подразделения для отработки оборонительных операций.