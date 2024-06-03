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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

Накануне появления первых истребителей F-16, Украина проводит активную кампанию по ликвидации российской сети ПВО в оккупированном Крыму. Аналитики говорят, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".

Война •   •  10910 просмотра
The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

По словам секретаря Совета национальной безопасности Украины, россия может повторить стратегию, использованную в сирийском Алеппо в 2016 году, разрушая инфраструктуру и бомбя гражданские районы, чтобы заставить население покинуть Харьков.

Война •   •  9967 просмотра
рф в Харькове в худшем случае может повторить стратегию Алеппо - секретарь СНБО

Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

44-летняя женщина была ранена в результате российского обстрела в Белозерке Херсонской области, когда находилась в магазине, получив взрывную травму и сотрясение мозга.

Война •   •  9214 просмотра
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке к мобилизации женщин и снижению призывного возраста в Украине, стремясь посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Война •   •  10147 просмотра
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Внешнее независимое оценивание возобновят, но пока проводится Национальный мульти предметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.

Общество •   •  8384 просмотра
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.

Война •   •  9572 просмотра
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

политика •   •  16017 просмотра
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.

Война •   •  16275 просмотра
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.

Война •   •  18055 просмотра
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо.

Экономика •   •  15949 просмотра
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо