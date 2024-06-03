The Economist: Украина превратила Крым в причину истощения российских ресурсов

После того, как Украина получила баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км означает, Силы обороны могут поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. об этом говорится в материале The Economist, передает УНН.

Детали

В издании подчеркивают, что эффективная кампания в Крыму ярко демонстрирует, чего могла бы достичь Украина, если бы не ограничения на использование оружия.

Старший советник НАТО по логистике Бен Годжес подчеркнул, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".

ВСУ уже продемонстрировали способность крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых из Великобритании и Франции, а также собственных морских беспилотников поражать российские военные корабли.

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А впрочем, сейчас Украина использует смертоносную комбинацию ракетных ударов и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую ПВО в Крыму и уничтожать авиабазы.

Британский аналитик Лоуренс Фридман считает, что кампания против российской сети что может быть также частью подготовки к прибытию первых партий истребителей F-16.

Благодаря спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют союзники по НАТО, собственному глубокому знанию территории и агентов, ничто не может двигаться в Крыму так, чтобы украинцы не знали об этом - уверен генерал Годжес.

Он уверен, что "украинцы снесут Керченский мост, когда будут готовы". Однако у Сил обороны есть и другая не менее сложная задача - ликвидация новой железнодорожной линии, проходящей от Ростова через оккупированные Мариуполь и Бердянск в Крым.

The Economist отмечает, что первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму может стать это лето. если отдыхающие не решается ехать на полуостров, это будет плохим знаком для Путина.

Это связано с тем, что Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.

Крым превратился из престижного проект в источник истощения российских ресурсов - считает Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

Дополнение

В издании отметили, что разрекламированная российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась недееспособной во время последних украинских атак.

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Генерал Ходжес отмечает, что С-400 угрожают не только ракеты, но и диверсии со стороны украинских спецподразделений, действующих в Крыму. По его словам, каждая батарея стоит около 200 миллионов долларов, и ее нелегко заменить.

Напомним

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения" Небо-СВУ " стоимостью около 100 млн. дол.