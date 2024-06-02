"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму

российские оккупанты в Крыму перебрасывают комплексы радио подавления "Борисоглебск". Активность замечена на выезде из Джанкоя. Пишет УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Агенты " АТЕШ "следили за транспортировкой оккупантами автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (рэп) Р-330" Борисоглебск " из Джанкоя.

На этот раз оборудование не доберется до материковой части Украины. "Салют" будет очень хорош! - пишет АТЕШ.

Напомним

Противник ведет огонь вдоль всей пограничной полосы в Сумской области, используя артиллерию, беспилотники и авиацию, но в последнее время обстрелы уменьшились.