"АТЕШ": партизани зафіксував перекидання комплексів радіопридушення окупантів у Криму
Київ • УНН
рросійські окупанти в Криму перекидають в Борисоглібськ системи радіозаглушення з Джанкоя, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
російські окупанти у Криму перекидають комплекси радіопридушення "Борисоглебськ". Активність помічена на виїзді із Джанкоя. Пише УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
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Агенти "АТЕШ" стежили за транспортуванням окупантами автоматизованих комплексів радіоелектронного придушення (РЕП) Р-330 "Борисоглібськ" з Джанкоя.
На цей раз обладнання не дістанеться до материкової частини України. "Салют" буде дуже гарний!
Нагадаємо
Противник веде вогонь вздовж усієї прикордонної смуги в Сумській області, використовуючи артилерію, безпілотники та авіацію, але останнім часом обстріли зменшилися.