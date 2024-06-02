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Ворог здійснює обстріл всієї смуги кордону на Сумщині, без визначеного напрямку – ОК "Північ"

Ворог здійснює обстріл всієї смуги кордону на Сумщині, без визначеного напрямку – ОК "Північ"

Київ • УНН

 • 30003 перегляди

Противник веде вогонь вздовж усієї прикордонної смуги в Сумській області, використовуючи артилерію, безпілотники та авіацію, але останнім часом обстріли зменшилися.

зс рф наносять удари вздовж всієї смуги кордону у Сумській області, застосовуючи дрони та артилерію. Цими днями зафіксовано зменшення російських обстрілів на Сумщині, але є випадки застосування авіації.

Про це пише УНН, із посиланням на речника Оперативного командування "Північ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Деталі

Ворог продовжує притримуватися своєї тактики обстрілу прикордонних пунктів України. Вздовж всієї смуги кордону. Немає окремо визначеного напрямку де вони б концентрували такі обстріли. Практично вздовж всієї смуги кордону. Застосовує здебільшого артилерію і активні FPV-дрони і безпілотні літальні апарати. 

- повідомив речник Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник.

Представник ЗСУ зазначив, що обстановка на Сумщині контрольована силами оборони України. Крім того речник ОК "Північ" наголосив, що за останні дні спостерігається зменшення обстрілів з боку зс рф.

Десь два тижні, практично одиничні випадки застосування авіації.

- додав він.

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