Ворог здійснює обстріл всієї смуги кордону на Сумщині, без визначеного напрямку – ОК "Північ"
Київ • УНН
Противник веде вогонь вздовж усієї прикордонної смуги в Сумській області, використовуючи артилерію, безпілотники та авіацію, але останнім часом обстріли зменшилися.
зс рф наносять удари вздовж всієї смуги кордону у Сумській області, застосовуючи дрони та артилерію. Цими днями зафіксовано зменшення російських обстрілів на Сумщині, але є випадки застосування авіації.
Про це пише УНН, із посиланням на речника Оперативного командування "Північ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.
Деталі
Ворог продовжує притримуватися своєї тактики обстрілу прикордонних пунктів України. Вздовж всієї смуги кордону. Немає окремо визначеного напрямку де вони б концентрували такі обстріли. Практично вздовж всієї смуги кордону. Застосовує здебільшого артилерію і активні FPV-дрони і безпілотні літальні апарати.
Представник ЗСУ зазначив, що обстановка на Сумщині контрольована силами оборони України. Крім того речник ОК "Північ" наголосив, що за останні дні спостерігається зменшення обстрілів з боку зс рф.
Десь два тижні, практично одиничні випадки застосування авіації.
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