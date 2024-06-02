Враг осуществляет обстрел всей полосы границы на Сумщине – без определенного направления-ОК»Север"

ВС рф наносят удары вдоль всей полосы границы в Сумской области, применяя дроны и артиллерию. На днях зафиксировано уменьшение российских обстрелов на Сумщине, но есть случаи применения авиации.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на представителя Оперативного командования "Север" Вадима Мысника.

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Враг продолжает придерживаться своей тактики обстрела пограничных пунктов Украины. Вдоль всей полосы границы. Нет отдельно определенного направления где они бы концентрировали такие обстрелы. Практически вдоль всей полосы границы. Применяет в основном артиллерию и активные FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. - сообщил представитель Оперативного командования "Север" Вадим Мисник.

Представитель ВСУ отметил, что обстановка на Сумщине контролируемая силами обороны Украины. Кроме того спикер ОК "Север" отметил, что за последние дни наблюдается уменьшение обстрелов со стороны ВС рф.

Где - то две недели, практически единичные случаи применения авиации. - добавил он.

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