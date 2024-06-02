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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 10:09  •  9153 просмотра

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По словам спикера южных сил обороны Дмитрия Плетенчука, россияне держат свои подводные лодки в полузатопленном положении, что нетипично для стоянки в порту, но они делают это, чтобы обеспечить максимальную защиту этим судам.

русские держат в полузануренном положении свои подводные лодки, что не типично для обычного пребывания в порту, но это делается для максимальной защиты этих носителей. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

детали

по словам Плетенчук, когда российские корабли выходят в море, их движения регистрируются, хотя их трудно отслеживать в водах Черного моря.

В то же время, им почти невозможно зайти в северную часть Черного моря из-за ограниченной глубины, вероятность таких маневров очень мала.

"Выпускают ракеты они из подводного положения, поэтому это довольно сложно делать.

Была информация, что русские держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении. Что нетипично для пребывания в порту. Но делают максимум для того, чтобы эти носители уберечь" - добавил Плетенчук.

Напомним

Основными приоритетами для Украины в обеспечении обороны остаются усиление систем противовоздушной обороны. Второй приоритет составляет артиллерия и необходимые боеприпасы. Третьим приоритетом являются поставки средств РЭБ.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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