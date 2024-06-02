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Резніков назвав 3 пріоритети у поставці зброї західними партнерами

Резніков назвав 3 пріоритети у поставці зброї західними партнерами

Київ • УНН

 • 61293 перегляди

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що трьома пріоритетами для України в забезпеченні оборони є зміцнення систем протиповітряної оборони, артилерії та необхідних боєприпасів, а також постачання засобів радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам і артилерії.

Основними пріоритетами для України в забезпеченні оборони залишаються посилення систем протиповітряної оборони. Другий пріоритет складає артилерія та необхідні боєприпаси. Третім пріоритетом є поставки засобів РЕБ.

Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю The Washington Post, пише УНН.

Я хотів би нагадати, що у нас все ще є три типи пріоритетів. Пріоритет номер один, системи ППО, всі типи. Від літаків, таких як F-16, до складних систем, таких як Patriot, таких як NASAMS, SAMS-T, IRIS-T та інших типів протиповітряної оборони. Нам потрібно захищати наше небо, особливо, знаєте, багато звірств у Харкові, на Сумщині, в Одесі, в інших містах України. Тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити наше небо. Другий пріоритет – артилерія. Артилерійські системи та артилерійські снаряди для них, всіх типів, щоб вступити в бій і зупинитися, розгромити противника на землі. Третій пріоритет – усі види засобів радіоелектронної боротьби, включно з системами глушіння для перехоплення російських безпілотників та забезпеченням нашої контроперації, щоб знищити їхні артилерійські системи, їхні танки, їхні бойові машини піхоти

- каже Резніков. 

За його словами, різні країни в різний час можуть надати допомогу, що потрібна. Він зазначив, що на війні завжди є потреби, тому не варто зациклюватися на тому, чи все виконано вчасно.

Нагадаємо

Допомога від США з пакета на 61 млрд доларів тільки-тільки починається передаватися, приходити до України. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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