Резніков назвав 3 пріоритети у поставці зброї західними партнерами

Основними пріоритетами для України в забезпеченні оборони залишаються посилення систем протиповітряної оборони. Другий пріоритет складає артилерія та необхідні боєприпаси. Третім пріоритетом є поставки засобів РЕБ.

Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю The Washington Post, пише УНН.

Я хотів би нагадати, що у нас все ще є три типи пріоритетів. Пріоритет номер один, системи ППО, всі типи. Від літаків, таких як F-16, до складних систем, таких як Patriot, таких як NASAMS, SAMS-T, IRIS-T та інших типів протиповітряної оборони. Нам потрібно захищати наше небо, особливо, знаєте, багато звірств у Харкові, на Сумщині, в Одесі, в інших містах України. Тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити наше небо. Другий пріоритет – артилерія. Артилерійські системи та артилерійські снаряди для них, всіх типів, щоб вступити в бій і зупинитися, розгромити противника на землі. Третій пріоритет – усі види засобів радіоелектронної боротьби, включно з системами глушіння для перехоплення російських безпілотників та забезпеченням нашої контроперації, щоб знищити їхні артилерійські системи, їхні танки, їхні бойові машини піхоти