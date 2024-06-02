Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами

Основными приоритетами для Украины в обеспечении обороны остаются усиление систем противовоздушной обороны. Второй приоритет составляет артиллерия и необходимые боеприпасы. Третьим приоритетом являются поставки средств РЭБ.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Я хотел бы напомнить, что у нас все еще есть три типа приоритетов. Приоритет номер один, системы ПВО, все типы. От самолетов, таких как F-16, до сложных систем, таких как Patriot, таких как NASAMS, SAMS-T, IRIS-T и других типов противовоздушной обороны. Нам нужно защищать наше небо, особенно, знаете, много зверств в Харькове, на Сумщине, в Одессе, в других городах Украины. Поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить наше небо. Второй приоритет-артиллерия. Артиллерийские системы и артиллерийские снаряды для них, всех типов, чтобы вступить в бой и остановиться, разгромить противника на земле. Третий приоритет - все виды средств радиоэлектронной борьбы, включая системы глушения для перехвата российских беспилотников и обеспечение нашей контроперации, чтобы уничтожить их артиллерийские системы, их танки, их боевые машины пехоты - говорит Резников.

по его словам, разные страны в разное время могут оказать необходимую помощь. Он отметил, что на войне всегда есть потребности, поэтому не стоит зацикливаться на теме, все ли выполнено вовремя.

Напомним

Помощь от США из пакета на 61 млрд долларов только-только начинается передаваться, приходить в Украину.