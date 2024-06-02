Резников назвал 3 приоритета в поставке оружия западными партнерами
Киев • УНН
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тремя приоритетами для Украины в обеспечении обороны является укрепление систем противовоздушной обороны, артиллерии и необходимых боеприпасов, а также поставка средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и артиллерии.
Основными приоритетами для Украины в обеспечении обороны остаются усиление систем противовоздушной обороны. Второй приоритет составляет артиллерия и необходимые боеприпасы. Третьим приоритетом являются поставки средств РЭБ.
Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post, пишет УНН.
Я хотел бы напомнить, что у нас все еще есть три типа приоритетов. Приоритет номер один, системы ПВО, все типы. От самолетов, таких как F-16, до сложных систем, таких как Patriot, таких как NASAMS, SAMS-T, IRIS-T и других типов противовоздушной обороны. Нам нужно защищать наше небо, особенно, знаете, много зверств в Харькове, на Сумщине, в Одессе, в других городах Украины. Поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить наше небо. Второй приоритет-артиллерия. Артиллерийские системы и артиллерийские снаряды для них, всех типов, чтобы вступить в бой и остановиться, разгромить противника на земле. Третий приоритет - все виды средств радиоэлектронной борьбы, включая системы глушения для перехвата российских беспилотников и обеспечение нашей контроперации, чтобы уничтожить их артиллерийские системы, их танки, их боевые машины пехоты
по его словам, разные страны в разное время могут оказать необходимую помощь. Он отметил, что на войне всегда есть потребности, поэтому не стоит зацикливаться на теме, все ли выполнено вовремя.
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