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Зеленський про допомогу від США з пакета на 61 млрд дол: тільки-тільки починається передаватися, приходити

Зеленський про допомогу від США з пакета на 61 млрд дол: тільки-тільки починається передаватися, приходити

Київ • УНН

 • 57240 перегляди

Зеленський розповів, що озброєння з пакету військової допомоги на 61 млрд тільки починає надходити в Україну.

Допомога від США з пакета на 61 млрд доларів тільки-тільки починається передаватися, приходити до України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Guardian, передає кореспондент УНН.

Всі радіють, всі щасливі, що все ж таки вдалося, все ж таки двопартійна підтримка, 61 млрд, а вона тільки-тільки починається передаватися, приходити до нас. А росія швидша, росія повільніша ніж Україна, але росія швидша ніж захід й це є проблема

- сказав Зеленський.  

Зеленський зазначив, що не може укомплектувати бригади резервів.

З цієї суми я вважаю на сьогодні прийшло мало, на мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади які стоять, щоб була нормальна ротація. Щоб одні хлопці відійшли, а інші підійшли, щоб був укомплектований резерв. В цілому сума виділена Конгресом велика, укомплектувати бригади можна просто і швидко. І я вважаю, що це через швидкість, якої так постійно не вистачає заходу, західним партнерам

- розповів Зеленський.

Нагадаємо

У квітні Байден підписав законопроект про допомогу Україні.

24 травня Америка оголосила про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів, що включає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси та міни.

Зеленський про нічну масовану атаку: Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-1601.06.24, 12:00 • 48816 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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