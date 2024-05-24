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Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги США на 275 мільйонів доларів

Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги США на 275 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 54472 перегляди

Президент Зеленський висловив вдячність США за новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, що включає ракети великої дальності, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та іншу критично важливу підтримку для захисту від посилення російських атак.

Я вдячний Джо Байдену, Конгресу США та обом його партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту США Джо Байдену, Конгресу США, обом політичним партіям та американському народу за новий пакет військової допомоги.

Він включає в себе вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та іншу зброю. Зараз цей пакет є критично важливим, оскільки ворог посилює атаки на лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі переконався у важливості зміцнення наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста та наші громади. Свобода – це цінність обох наших націй. Щоб захистити його, нам потрібна постійна потужна підтримка Сполучених Штатів та інших союзників

- поінформував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Америка оголосила про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів, що включає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси та міни.

США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів24.05.24, 21:29 • 59559 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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