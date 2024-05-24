США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів
Київ • УНН
Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 275 мільйонів доларів, що включає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси та міни.
США оголосили новий пакет озброєнь для України на 275 млн доларів. Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.
За його словами, у новий пакет військової допомоги увійшли ракети для HIMARS, снаряди до артилерії 155мм і 105мм калібру, протитанкова зброя - зокрема Джавеліни і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя і набої до неї, міни та інше.
"Цю допомогу виділяють зі складів Сполучених Штатів, тому вона має дійти до України найближчим часом", - додав журналіст.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, США готують черговий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів.
Зазначалось, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив давно відкладений законопроєкт про іноземну допомогу. Адміністрація Байдена пообіцяла забезпечити регулярне постачання зброї та якнайшвидше доставляти її на передову.
Доповнення
10 травня США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що до пакету військової допомоги на 400 млн доларів, про який було оголошено 10 травня, входитимуть, зокрема, снаряди до NASAMS, HIMARS і нові одиниці бронетехніки.