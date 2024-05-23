США готують пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів - ЗМІ
Київ • УНН
США готують черговий пакет військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів, включно з високомобільними артилерійськими ракетними системами (HIMARS) та 155-мм і 105-мм артилерійськими снарядами, поки Україна намагається стримати наступ росії в Харківській області.
США готують черговий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів. Оголосити про ньгго планують вже в п'ятницю. Про це AP повідомляє з посиланням на джерела, передає УНН.
Два американські чиновники повідомляють, що очікується, що в п'ятницю США оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму 275 мільйонів доларів, оскільки Київ щосили намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.
Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив давно відкладений законопроєкт про іноземну допомогу. Адміністрація Байдена пообіцяла забезпечити регулярне постачання зброї та якнайшвидше доставляти її на передову.
За словами двох американських чиновників, до пакета входять високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також затребувані артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Доповнення
10 травня США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що до пакету військової допомоги на 400 млн доларів, про який було оголошено 10 травня, входитимуть, зокрема, снаряди до NASAMS, HIMARS і нові одиниці бронетехніки.